Henrique Rocha vence primeiro challenger da carreira

Rocha, 248.º do ranking mundial, superou o atual 1.086 da hierarquia, antigo top-20 mundial, pelos parciais de 3-6, 7-6 (7-0) e 7-5, num encontro disputado em terra batida e que teve a duração de duas horas e 56 minutos.



O tenista luso, de 19 anos, chegou pela primeira vez a uma final de um torneio challenger e arrecadou o troféu mais importante da carreira até ao momento, recuperando de um set de desvantagem.



Henrique Rocha, que já tinha conseguido o seu melhor resultado quando chegou a umas inéditas meias-finais, não entrou bem e depois de um início equilibrado cedeu o seu serviço no oitavo jogo, com Basilashvili a fazer o 5-3 e a fechar a seguir em 6-3.



No segundo set, o tenista portuense entrou mal e sofreu logo um ‘break’ no primeiro jogo, recuperou no 3-3, mas voltou a ceder, com o georgiano a servir com 5-4 a seu favor.



Depois de 30-30, a dois pontos da derrota, Henrique Rocha conseguiu empatar e levou o jogo para o ‘tie-break’, superando o adversário por 7-0, fechando com um 7-6 a seu favor.



No terceiro e decisivo set, foi Rocha a ceder primeiro, com Basilashvili a chegar ao 3-0, mas o tenista luso respondeu de forma convicta e deu a volta para 5-3.



O português serviu depois para o triunfo com 5-4 a seu favor, mas permitiu o ‘break’ ao antigo top-20 mundial, que fez o 5-5, mas Rocha não se deixou abater e venceu os dois jogos de serviço seguintes, fechando com 7-5, para levantar o troféu.