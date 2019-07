Histórico. João Sousa nos "oitavos" em Wimbledon

Marcos Celso - RTP Comentários 06 Jul, 2019, 21:06 / atualizado em 06 Jul, 2019, 21:31 | Outras Modalidades

João Sousa, número 1 nacional e 69.º colocado no ranking ATP, e Daniel Evans (61.º do ranking) bateram-se pela vitória até aos últimos momentos da partida. O tenista britânico estava avisado da boa forma do português, depois de ter eliminado, anteriormente, Marin Cilic.



O tenista português até começou por perder o primeiro set, igualando no segundo com um 6-4.