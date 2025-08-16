Hok In Lam eliminada nos quartos de final dos Internacionais do Gana de badminton
A portuguesa Hok In Lam foi hoje eliminada em três sets pela suíça Dounia Pelupessy, nos quartos de final dos Internacionais do Gana de badminton, a decorrer até domingo nos arredores de Acra.
Lam até venceu o primeiro parcial, por 21-14, e ficou perto de vencer, perdendo o segundo por 23-21, mas a segunda cabeça de série acabou por se impor no set decisivo, por 21-13.
Antes, a jogadora lusa beneficiou de um ‘walkover’ ante Rajab Mbira, do Uganda, depois de eliminar a ganesa Jennifer Eduam no arranque do ‘main round’, por claros 21-4 e 21-7.
