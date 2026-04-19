Hopkins e Veselko eliminadas do Margaret River Pro

(Com Lusa)

Yolanda Hopkins, estreante no circuito principal e que na ronda inaugural afastou a costa-riquenha Brisa Hennessy, perdeu frente à havaiana Gabriela Bryan, tendo a lusa obtido 8,44 (4,27 e 4,17 nas melhores ondas), enquanto a sua oponente somou 9,67 (5,50 e 4,17).Francisca Veselko, igualmente estreante no circuito, voltou a disputar a segunda ronda, a exemplo da prova inaugural, mas voltou a ser derrotada nesta fase, desta feita com os seus 10,17 pontos (5,50 e 4,67) a serem insuficientes para superarem os 12,27 (6,50 e 5,77) da norte-americana Caroline Marks.O terceiro evento do circuito, o Bonsoy Gold Coast Pro, a ser disputado igualmente na Austrália, está agendado para decorrer entre 1 e 11 de maio.