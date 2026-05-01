Hopkins supera Veselko no primeiro confronto de sempre no circuito mundial de surf
A surfista portuguesa Yolanda Hopkins superou hoje a compatriota Francisca Veselko na primeira ronda do Bonsoy Gold Coast Pro, na Austrália, no primeiro confronto de sempre entgre ambas no principal circuito mundial.
Em estreia absoluta na principal categoria do circuito mundial, coube às duas surfistas lusas abrirem hoje a terceira etapa do campeonato, tendo Hopkins superado Veselko com um resultado de 11.27 (6.10 e 5.17 nas melhores ondas), contra 10.86 (5.93 e 4.93).
Hopkins, que ocupa para já o 16.º lugar do circuito, com 5.000 pontos, contando já os 2.000 conquistados ao passar à segunda ronda, vai defrontar de seguida a australiana Molly Picklum, atual terceira classificada.
O Bonsoy Gold Coast Pro está agendado para decorrer entre hoje e 11 de maio.
