Hóquei. Benfica defende Taça com Stuart

Vencedoras da prova "rainha" desde a época 2013/14 e recordistas da competição, com 10 troféus erguidos, mais três do que a Nortecoope, as encarnadas defrontam o Stuart em 16 de maio, um sábado, às 19h30, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, palco da fase decisiva.



A Física e a Sanjoanense encontram-se na outra meia-final, também em 16 de maio, às 21h30, e disputam um lugar na final, marcada para o dia seguinte, às 20h00, de acordo com o sorteio efetuado no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em Famalicão.



Em representação do Benfica, campeão nacional ininterrupto desde a época 2012/13, a guarda-redes Alice Vicente, de 28 anos, vincou que o clube lisboeta tem “como lema ganhar” e quer erguer mais um troféu, numa "final four" que perspetiva “muito bem disputada”, a começar pelo embate com o Stuart Massamá, equipa sem representação no sorteio.



Já Matilde Granadas, hoquista de 16 anos, considerou que o clube de Torres Vedras “fez história” com o apuramento para a fase decisiva e prometeu “dar tudo para chegar à final”.



Pela Sanjoanense, formação que conquistou a Taça de Portugal por uma vez, na época 2012/13, a jogadora Catarina Costa afirmou que a "final four" é a “primeira oportunidade” para o emblema de São João da Madeira cumprir o objetivo de conquistar um título na presente época.