Hóquei. Benfica-Sporting na Taça masculina

As "águias" defrontam os "leões" em 30 de abril, a partir das 21h30, depois de Juventude Pacense e Oliveirense se encontrarem na primeira semifinal do dia, às 18h00, no Pavilhão Municipal de Vila Nova de Famalicão, palco da competição.



Em representação do Benfica, vencedor de 15 edições da prova "rainha", o guarda-redes Pedro Henriques admitiu que os encarnados querem conquistar um troféu que lhes escapa desde a temporada 2014/15, mas lembrou que o primeiro objetivo é atingir a final marcada para 1 de maio, às 16h00.



“Antes de ganharmos a final, há que marcar presença na 'final four'. É com brio e competência que estamos presentes. O Benfica quer ganhar a competição. É um objetivo comum e transversal a todas as competições. Que, no final, haja um justo e competente vencedor. Que possa ser o Benfica”, referiu, durante o sorteio decorrido no auditório da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco.



Pelo Sporting, o argentino Facundo Bridge vincou que a equipa verde e branca, detentora de quatro cetros, está cada vez mais consolidada, numa época que arrancou com vários “conceitos novos”, introduzidos pelo treinador Edo Bosch, e prometeu “dar tudo” para erguer a Taça de Portugal.



“Nesta fase da época, estamos mais envolvidos. Vamos chegar à 'final four' com muita vontade. Era um dos nossos objetivos no início da época. Vamos encontrar um rival muito difícil, mas temos as nossas 'armas' e vamos dar tudo por um troféu que queremos”, disse o jogador da equipa que lidera o campeonato nacional.



Juventude Pacense-Oliveirense



Hoquista da Juventude Pacense, Miccoli prometeu que a sua equipa começou a “época a sonhar” e vai continuar a fazê-lo na "final four", depois de eliminar o detentor do troféu, FC Porto, com uma vitória por 4-3 no reduto azul e branco, nos oitavos de final.



Já Marc Torra, catalão de 40 anos que representa a Oliveirense desde a época 2018/19, vincou que a equipa de Oliveira de Azeméis, vencedora da Taça de Portugal em quatro ocasiões, tem “uma ambição muito grande” de “fazer 50 bons minutos” perante a Juventude Pacense e de marcar presença na final.



Luis Sénica aposta na qualidade



Na antecâmara dos sorteios das "finais four" masculina e feminina, o presidente da Federação Portuguesa de Patinagem agradeceu “a hospitalidade” do município famalicense para eventos que constituem “um grande investimento na imagem e na quaidade do hóquei em patins”.



“Desejo o melhor das sortes às equipas, masculinas e femininas. É um grande investimento na imagem e na qualidade do hóquei em patins. No final, só pode ganhar um. Que ganhe o que seja mais competente em pista”, frisou Luís Sénica.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, prometeu que a autarquia vai trabalhar para que as "final four" masculina e feminina sejam “bem organizadas” e “contagiem as pessoas que ainda não praticam desporto” no concelho.