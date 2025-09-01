Hóquei em Patins. Portugal entra a perder com a Itália

Num jogo complicado, a Itália colocou-se em vantagem cedo no jogo. No entanto, antes do intervalo, Alvarinho empatou a partida.





Numa segunda parte em que Portugal atacou a baliza adversária, Rafa colocou a seleção das quinas em vantagem que acabou por durar pouco tempo.





A Itália, sem tempo a perder, fez o empate e logo a seguir voltou a colocar-se na frente do marcador.





Portugal ainda desperdiçou uma grande penalidade e acabou mesmo por perder o primeiro jogo que disputou no Europeu de hóquei em patins.





A segunda jornada será disputada contra a França, antes de encerrar a fase de grupos com a Espanha.