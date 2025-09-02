Hóquei em patins. Portugal volta a perder no Europeu

Marc Rouze inaugurou o marcador numa partida em que a dimensão física dos franceses levou a melhor sobre os portugueses que não recuperaram da derrota frente à Itália.





Rafa ainda empatou para Portugal no fim da primeira parte mas não foi capaz de parar o ímpeto francês na segunda metade.





Os irmãos Di Benedetto, que jogam em Portugal, ganharam protagonismo e Carlo e Roberto fizeram mais dois golos que deram à França o triunfo por 3-1.





Na quarta-feira, Portugal vai defrontar a Espanha.