Hóquei em patins. Portugal volta a perder no Europeu
Na segunda jornada da fase de grupos do Europeu, em Paredes, Portugal voltou a perder esta terça-feira. Desta feita com a França. A seleção foi derrotada por 3-1.
Marc Rouze inaugurou o marcador numa partida em que a dimensão física dos franceses levou a melhor sobre os portugueses que não recuperaram da derrota frente à Itália.
Rafa ainda empatou para Portugal no fim da primeira parte mas não foi capaz de parar o ímpeto francês na segunda metade.
Os irmãos Di Benedetto, que jogam em Portugal, ganharam protagonismo e Carlo e Roberto fizeram mais dois golos que deram à França o triunfo por 3-1.
Na quarta-feira, Portugal vai defrontar a Espanha.
