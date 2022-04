Hóquei em patins. Taça de Portugal discutida a quatro

O FC Porto e o Óquei de Barcelos são as primeiras equipas a entrar em campo em Paredes. O técnico dos "dragões", Ricardo Ares, garantiu que “as expectativas são boas” e que o grupo tem “muita ambição” de conquistar o troféu.”, referiu o treinador, que admitiu não estar à espera de facilidades frente ao Óquei de Barcelos.O treinador do FC Porto referiu que o adversário está a fazer uma “excelente época” e pediu atenção à sua equipa.”, afirmou.O técnico do Óquei de Barcelos, Rui Neto, esteve ausente da conferência de imprensa.Na outra meia-final, a Oliveirense, detentora do troféu, disputa um lugar na final com o Benfica. Paulo Pereira está à espera de grandes dificuldades impostas pela equipa encarnada, mas garantiu que tudo vão fazer para manter a Taça em Oliveira de Azeméis.”, referiu o treinador da Oliveirense.A Oliveirense conquistou o troféu na época 2018/19 e mantém o troféu em sua posse, uma vez que a pandemia de covid-19 impediu que nas duas épocas seguintes se encontrasse um vencedor.Já o técnico do Benfica, Nuno Resende, salientou a importância de ter os pavilhões cheios e frisou o “nível altíssimo de qualidade” que os adeptos vão poder assistir.”, salientou.FC Porto e Óquei de Barcelos disputam na sexta-feira, às 17h00, a primeira meia-final da Taça de Portugal de hóquei em patins, seguindo-se o encontro entre a Oliveirense e Benfica, às 20h00.A final está agendada para sábado, às 17h00, também no Multiusos de Paredes.