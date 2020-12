Hóquei. Oliveirense, Tomar, Benfica e Sporting nas "meias" da Taça 1947

A equipa de Oliveira de Azeméis eliminou o Valongo, com uma vitória por 3-1, enquanto o Tomar afastou a Juventude de Viana com um triunfo pelo mesmo resultado, seguindo ambas para as meias-finais da prova, que decorre até domingo no Pavilhão Municipal do Luso.



Na partida entre a Oliveirense e o Valongo, a formação liderada por Edo Bosch até foi a primeira a marcar, aos três minutos, por intermédio de Diogo Barata.



Lucas Martínez repôs a igualdade, que acabou por se manter até ao intervalo. Mas, na segunda parte, Jorge Silva, aos 36, não desperdiçou o golo que fez a reviravolta. João Almeida fez o terceiro já a fechar o encontro.



Assim, a Oliveirense vai defrontar o Benfica (sábado, 11h00), que na quarta-feira eliminou a Sanjoanense no prolongamento (5-3).



No outro encontro, o Sporting de Tomar venceu a Juventude de Viana por 3-1. A formação de Viana do Castelo entrou a vencer, com um golo de Francisco Silva, e este resultado acabou por se manter até ao intervalo.



No entanto, na segunda parte, a equipa de Tomar conseguiu dar a volta ao marcador, com golos de Lucas Honório, Alexandre Marques e Ivo Silva.



O Tomar defronta no sábado o Sporting, na segunda meia-final, que se realiza às 15h00, estando a final agendada para domingo, também às 15h00.



A Taça 1947 é uma prova criada este ano pela Federação de Patinagem de Portugal, cujo nome presta homenagem aos primeiros campeões mundiais e europeus. A prova reúne os oito primeiros classificados da primeira volta do campeonato, sendo que a ausência do FC Porto se deve ao facto dos azuis e brancos se encontrarem em quarentena devido a casos de covid-19 no plantel