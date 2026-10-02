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Hóquei/Mundial feminino. Espanha no caminho do inédito ouro de Portugal
Portugal persegue no Mundial feminino de hóquei em patins, a realizar de domingo a 11 de outubro, no Paraguai, o titulo inédito que ‘escapou’ por cinco vezes, a última das quais na última edição, na cidade italiana de Novara.
Ao longo de 17 edições, Portugal subiu por sete vezes ao pódio, arrecadando cinco medalhas de prata (2024, 2016, 2008, 2000 e 1998) e duas de bronze (2022 e 1996), para além de ter terminado por quatro vezes no 4.º lugar, mas nunca conquistou o ouro.
A Espanha, detentora do troféu que já ergueu por oito vezes, tem sido a ‘besta negra’ da seleção portuguesa, frente à qual perdeu as finais de 2024, 2016, 2008 e 2000. Em 1998, em Buenos Aires, Portugal perdeu o ouro para a Argentina.
Espanha e Argentina são as seleções dominadoras da prova, com um total de 14 e 13 medalhas, respetivamente. A Espanha soma oito de ouro, três de prata e três de bronze, enquanto a Argentina averbou seis de ouro, duas de prata e cinco de bronze.
Para além destas duas seleções, apenas França, em 2012, na edição realizada no Recife, no Brasil, Chile, em 2006, a jogar em ‘casa’, em Santiago, e Canadá, em 1994, em Tavira, em Portugal, conquistaram o título.
Na história recente da competição, a Espanha destaca-se com quatro títulos nas últimas cinco edições. A Argentina ’intrometeu-se’ na hegemonia espanhola com a conquista do troféu em 2022, em San Juan, frente à seleção espanhola.
Portugal é o atual vice-campeão mundial, posição que atingiu em Novara na final perdida para a Espanha (2-0), depois de em 2022 ter terminado no terceiro lugar do pódio de San Juan, na Argentina. A Itália ‘fechou’ as últimas três edições em 4.º.
O Chile é outra das seleções em destaque nos últimos Mundiais, tendo terminado na terceira posição em 2019, em Barcelona, em Espanha, e em Tourcoing, em França, e em quarto em Nanquim, na China, em 2017. Em 2016, em Iquique, o Chile foi eliminado nos ‘quartos’ perante o seu público.
Ausentes de Assunção, quer em feminino, masculinos como em sub-19, por terem decidido não participar, alegando custos elevados, vão estar, entre outras, as seleções da Alemanha, bronze em 2017, 1998 e 4.ª em 2014, e dos Estados Unidos, 4.ª em 2008.
Há dois anos, em Novara, Portugal ‘caiu’ na final com a Espanha (2-0), após um percurso imaculado com triunfos frente à Argentina (3-2), França (5-0) e Colômbia (5-0) – na fase de grupos – e Inglaterra (13-1) e Itália (2-0), nos quartos e meia-final, respetivamente.
Em Assunção, Portugal integra o Grupo B, iniciando a prova frente à Índia (domingo), seguindo-se Colômbia (segunda-feira, madrugada de terça-feira em Lisboa), Itália (terça-feira), Brasil (quarta-feira) e México (quinta-feira).
Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos da fase preliminar avançam para as meias-finais, a realizar a 09 e 10 de outubro. Os 3.º e 4.º de cada grupo qualificam-se para a ronda do 5.º/8º lugares e os últimos para a do 9.º/11.º.
O 18.º Mundial feminino de hóquei em patins decorre integrado na quinta edição dos World Skate Games, evento a decorrer no Paraguai, um país sem tradição no hóquei em patins e sem seleções a competir.
A Espanha, detentora do troféu que já ergueu por oito vezes, tem sido a ‘besta negra’ da seleção portuguesa, frente à qual perdeu as finais de 2024, 2016, 2008 e 2000. Em 1998, em Buenos Aires, Portugal perdeu o ouro para a Argentina.
Espanha e Argentina são as seleções dominadoras da prova, com um total de 14 e 13 medalhas, respetivamente. A Espanha soma oito de ouro, três de prata e três de bronze, enquanto a Argentina averbou seis de ouro, duas de prata e cinco de bronze.
Para além destas duas seleções, apenas França, em 2012, na edição realizada no Recife, no Brasil, Chile, em 2006, a jogar em ‘casa’, em Santiago, e Canadá, em 1994, em Tavira, em Portugal, conquistaram o título.
Na história recente da competição, a Espanha destaca-se com quatro títulos nas últimas cinco edições. A Argentina ’intrometeu-se’ na hegemonia espanhola com a conquista do troféu em 2022, em San Juan, frente à seleção espanhola.
Portugal é o atual vice-campeão mundial, posição que atingiu em Novara na final perdida para a Espanha (2-0), depois de em 2022 ter terminado no terceiro lugar do pódio de San Juan, na Argentina. A Itália ‘fechou’ as últimas três edições em 4.º.
O Chile é outra das seleções em destaque nos últimos Mundiais, tendo terminado na terceira posição em 2019, em Barcelona, em Espanha, e em Tourcoing, em França, e em quarto em Nanquim, na China, em 2017. Em 2016, em Iquique, o Chile foi eliminado nos ‘quartos’ perante o seu público.
Ausentes de Assunção, quer em feminino, masculinos como em sub-19, por terem decidido não participar, alegando custos elevados, vão estar, entre outras, as seleções da Alemanha, bronze em 2017, 1998 e 4.ª em 2014, e dos Estados Unidos, 4.ª em 2008.
Há dois anos, em Novara, Portugal ‘caiu’ na final com a Espanha (2-0), após um percurso imaculado com triunfos frente à Argentina (3-2), França (5-0) e Colômbia (5-0) – na fase de grupos – e Inglaterra (13-1) e Itália (2-0), nos quartos e meia-final, respetivamente.
Em Assunção, Portugal integra o Grupo B, iniciando a prova frente à Índia (domingo), seguindo-se Colômbia (segunda-feira, madrugada de terça-feira em Lisboa), Itália (terça-feira), Brasil (quarta-feira) e México (quinta-feira).
Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos da fase preliminar avançam para as meias-finais, a realizar a 09 e 10 de outubro. Os 3.º e 4.º de cada grupo qualificam-se para a ronda do 5.º/8º lugares e os últimos para a do 9.º/11.º.
O 18.º Mundial feminino de hóquei em patins decorre integrado na quinta edição dos World Skate Games, evento a decorrer no Paraguai, um país sem tradição no hóquei em patins e sem seleções a competir.