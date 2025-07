Hoquista Diogo Barata troca bicampeão nacional FC Porto pelo Sporting

“Foram importantes a confiança e a oportunidade que o Sporting me deu. É sempre bom quando nos sentimos valorizados. Sinto-me muito feliz por aqui estar e estou muito motivado para trabalhar e dar o meu melhor em prol da equipa e deste clube”, vincou o defesa/médio, de 23 anos, em declarações aos meios oficiais ‘leoninos’.



Diogo Barata somou 24 golos e 18 assistências nos 149 jogos disputados nas últimas três temporadas pelo FC Porto (2022-2025), ao serviço do qual conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Elite Cup, uma Liga dos Campeões e uma Taça Continental.



“Claro que tenho a minha qualidade individual, mas olho muito para o coletivo. Sou um jogador com raça, que trabalha para a equipa e é polivalente. Tento ajudar o grupo no que puder dentro e fora da pista e sou mais um. O objetivo é que todos, principalmente na primeira época, consigamos formar um grupo coeso e pronto para vencer, que é o que importa neste clube”, direcionou o campeão europeu de sub-17 por Portugal em 2017.



O defesa/médio está satisfeito por reencontrar o treinador espanhol Edo Bosch, que o orientou entre 2020 e 2022 no Valongo, clube em que se formou e debutou como sénior.



“Tem aqui muita gente que já conheço e que me têm ajudado. Quero adaptar-me o mais rápido possível ao grupo e acredito que vou ser feliz. Quero ajudar a equipa a vencer os títulos e ser mais um neste grupo forte para ganhar tudo o que estiver ao alcance”, notou.



O coordenador do hóquei em patins do Sporting, o espanhol Pedro Gil, espera que Diogo Barata traga energia aos ‘verdes e brancos’, que foram derrotados pelo FC Porto nas meias-finais dos play-off do campeonato, mas arrebataram a Taça de Portugal em 2024/25.



“Ele já demonstrou valor no Valongo. No FC Porto, não teve tantas possibilidades de o fazer. A aposta no Diogo é forte. Quando entra em campo, sente-se dinamismo e é isso que queremos de qualquer jogador que entre de início ou a partir do banco”, comentou.