Gonçalo Pinto, de 25 anos, regressou ao Benfica há três épocas, em 2019/20, depois de uma temporada nos italianos do Amatori Lodi e uma outra, a seguinte, no Valongo, em ambos por empréstimo do clube encarnado.", disse o avançado em declarações à BTV, lembrando a entrada na equipa lisboeta.