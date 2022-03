Hoquista internacional português Rafa renova com o FC Porto até 2026

Em comunicado divulgado no site oficial, os 'azuis e brancos' salientam a ligação de oito épocas consecutivas do avançado, de 30 anos, ao clube, no qual alinha desde 2014, já depois de ter passado por HC Braga, Óquei de Barcelos, Valongo e pelo próprio emblema portista, no qual concluiu a formação, em 2011.



Neste período, Rafa ajudou o FC Porto a conquistar quatro campeonatos nacionais, quatro supertaças, três taças de Portugal e uma Taça Intercontinental.



O FC Porto lidera a fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins, com 49 pontos, mais quatro do que o Óquei de Barcelos, que é segundo colocado.