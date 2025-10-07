Hugo Campos e João Pedrosa cumpriram objetivo de estar no Mundial de voleibol de praia

Em declarações à agência Lusa, Hugo Campos considera que estar no Mundial de Adelaide, na Austrália, de 14 a 23 de novembro, “era talvez o principal objetivo” para esta temporada.



“Era qualificar que nós tínhamos definido [como objetivo]. No início da época definimos alguns objetivos. E este era um dos principais, que era qualificar e jogar este campeonato do mundo”, afirmou.



Esta será a segunda presença da dupla portuguesa num Mundial, depois de ter sido 33.ª em 2023, em Tiaxcala, no México, onde chegaram através de convite (‘wild card’).



“Nós não conversámos sobre nenhum objetivo mínimo, até porque nós estávamos só à espera de qualificar. Porque nós até à última precisávamos de bons resultados e também dependíamos dos resultados das outras duplas, que isto é uma corrida muito apertada mesmo, e então o nosso principal objetivo era mesmo qualificar”, assumiu.



Chegados do México, onde competiram no último fim de semana, Hugo Campos e João Pedrosa vão retomar agora os treinos e reunir para pensar no Mundial, numa preparação que não deve ter mais competições.



“Acho que vamos ficar por Portugal. Tivemos agora três semanas fora que foram um bocado cansativas, sempre a jogar. Três torneios seguidos do outro lado do mundo, por isso ainda estamos a recuperar um bocado. Mas sim, acho que o objetivo será ir um bocadinho mais cedo também para a Austrália, para treinar com outras duplas, que também farão o mesmo. Mas acho que não vamos fazer nenhuma prova antes da Austrália”, referiu.



O fuso horário, em Adelaide são 10:30 mais tarde do que em Lisboa, será o grande adversário da dupla portuguesa, habituada a jogar em “todas as condições possíveis”, além “do elevado nível do torneio”.



Depois de terem falhado, por pouco, a qualificação para Paris2024 – perderam nas meias-finais da Taça das Nações, que apurava o vencedor –, Campos e Pedrosa pensam agora com mais cuidado nos Jogos Olímpicos Los Angeles2028.



“Acho que nesse ciclo olímpico nós não tínhamos uma visão tão clara e esse objetivo tão definido. Nós começámos esse ciclo de LA com esse objetivo a longo prazo, esse maior objetivo. E estamos a trabalhar para isso”, afirmou.

