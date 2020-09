Hugo Neves estreia-se nos convocados da seleção de futsal

Esta concentração será a primeira desde fevereiro, quando Portugal conseguiu, na Póvoa de Varzim, o apuramento para o campeonato do mundo.



Os 20 jogadores agora anunciados por Jorge Braz estarão concentrados de 20 a 23 de setembro, com cinco sessões marcadas para o pavilhão dos Leões de Porto Salvo e da Quinta dos Lombos, Oeiras.



Benfica e Sporting, com cinco jogadores cada, são os clubes mais representados, seguidos por Leões de Porto Salvo e Quinta dos Lombos, com dois cada.







Lista de convocados:



Guarda-redes: André Sousa (Benfica), Edu (Viña Albali Valdepeñas, Espanha), Bebé (Leões de Porto Salvo) e Vítor Hugo (Sporting Braga).



Fixos: André Coelho (FC Barcelona/Espanha), João Matos (Sporting) e Nilson (Benfica).



Alas: Pany (Sporting), Bruno Coelho (ACCS Futsal, França), Márcio (Modicus), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Benfica), Pauleta (Sporting), Pedro Cary (Leões de Porto Salvo) e Tiago Brito (Benfica).



Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica).



Pivôs: Cardinal (Sporting), Ludgero (Quinta dos Lombos) e Hugo Neves (Quinta dos Lombos).