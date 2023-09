Hugo Neves rende lesionado Fábio Cecílio na seleção portuguesa de futsal

Hugo Neves, pivô de 23 anos do Sporting, foi o eleito para ocupar o lugar de Fábio Cecílio, do Sporting de Braga, que contraiu uma lesão muscular no treino de segunda-feira. Neves junta-se ao grupo antes do treino de hoje à tarde.



Portugal e Geórgia enfrentam-se na quarta-feira, pelas 21:30, no Pavilhão Cidade de Viseu. As duas seleções lideram o Grupo E da Ronda de Elite, com três pontos, seguidos da Finlândia e Arménia, que ainda não somaram pontos.



Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão, e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um ‘play-off’, de onde sairão as duas últimas seleções europeias.



Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou no seu sítio na Internet que os bilhetes para o jogo entre Portugal e Geórgia, em Viseu, já se encontram esgotados.