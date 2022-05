Hugo Passos conquista bronze na luta greco-romana dos Jogos Surdolímpicos

No nono dia de competição, nova medalha para Portugal, a quarta ao todo, o lutador de 42 anos bateu o indiano Ajay Kumar, por 11-10, no combate que decidia o acesso ao bronze, conquistando a sétima medalha da carreira em Surdolímpicos.



Passos começou em Copenhaga1997 e desde então amealhou quatro ouros, uma prata e dois bronzes, assumindo hoje a despedida, num combate "muito duro" em que espera ter conseguido levar "orgulho para Portugal".



Este resultado faz ainda com que Portugal alcance já a melhor prestação de sempre na história da competição, quando ainda faltam mais atletas participarem: Ricardo Gomes e Rui Rodrigues são os próximos, na maratona, no domingo.



Após nove dias de provas, Portugal soma duas medalhas de ouro, conseguidas pela judoca Joana Santos e pelo ciclista André Soares, que também conseguiu um bronze, e ainda 11 diplomas.