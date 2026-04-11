Hungria, Suécia e França no play-off de acesso à fase final da Billie Jean King Cup

Depois dos triunfos da equipa húngara e sueca ainda na sexta-feira, restava apenas uma vaga no ‘play-off’ de promoção, que acabou por ser conquistada hoje pela França, graças à vitória suada nos dois encontros de singulares sobre a Sérvia, por 2-0.



Numa competição mundial por equipas, em que Portugal assegurou a manutenção no Grupo 1 da Zona Europa-África com o sétimo lugar, a Alemanha, Geórgia, Noruega e Dinamarca foram despromovidas ao Grupo II.