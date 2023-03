Idoso acusado de vender cromos falsos de Michael Jordan

Mayo Gilbert McNeil foi detido em Denver, onde reside, depois de uma queixa apresentada num tribunal federal do Brooklyn, Nova Iorque, que o acusava de conspiração para cometer fraude eletrónica.McNeil foi acusado de fazer vários negócios fraudulentos a partir de 2015, incluindo a venda, em 2019, de um cromo falsificado a uma vítima em Manhasset, Nova York, por 4.500 dólares (cerca de 4.270 euros).Num outro acordo, em 2017, o idoso trocou dois cromos falsificados por dois cromos autênticos de Tom Brady, um dos melhores jogadores de sempre da Liga Norte-Americana de futebol americano (NFL).Em comunicado, o gabinete do FBI (polícia federal norte-americana) em Nova Iorque referiu que McNeil “”.Num breve telefonema, McNeil adiantou que foi libertado sem fiança, após uma aparição inicial no Tribunal Distrital dos EUA no Colorado.”, realçou, recusando-se a prestar mais comentários.Os procuradores revelaram que o idoso comparecerá perante um tribunal de Nova Iorque, numa data posterior.