Iga Swiatek anuncia fim da parceria com o treinador

“Após três anos das melhores conquistas da minha carreira, em conjunto com o meu treinador Tomasz Wiktorowski, decidimos seguir caminhos diferentes”, comunicou a atleta, acrescentando: “Quero começar com um grande obrigado e enorme apreciação pelo nosso trabalho juntos”.



Wiktorowski era treinador de Swiatek desde o final de 2021, tendo-a acompanhado em 19 dos 22 títulos da carreira, incluindo o bronze olímpico em Paris2024.



“A sua experiência, atitude estratégica e analítica e enorme conhecimento sobre ténis ajudou-nos a alcançar coisas inimagináveis, apenas uns meses depois de começarmos a trabalhar juntos. O nosso principal objetivo era ser a número um mundial, e o treinador Wiktorowski foi o primeiro a dizê-lo”, escreveu.



A tenista está afastada da competição desde a derrota nos quartos de final do US Open, ante a americana Jessica Pegula, pelos parciais 6-2 e 6-4.



Swiatek desistiu do Open da China, em Pequim, esta semana, onde iria defender o título conquistado o ano passado, alegando razões pessoais. Já tinha, também, desistido do Open da Coreia do Sul, em Seul, por fadiga.



“Dada a importância desta mudança na minha equipa, dar-me-ei umas semanas para começar a trabalhar com um novo treinador”, prosseguiu Swiatek, adiantando: “Estou em conversações com treinadores estrangeiros, pois sinto-me preparada para dar o próximo passo na minha carreira”.



Wiktorowski foi votado o melhor treinador do mundo da Associação de Ténis Feminino (WTA) no último ano.



Swiatek terminou o comunicado a agradecer ao seu treinador dos últimos três anos. “Sei que gostarias de descansar depois destes três anos de trabalho árduo e muitas viagens, e de passar tempo merecido com a tua família e espero que consigas o que desejas”.