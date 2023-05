Iga Swiatek deixa o torneio de Roma por lesão

Campeã na terra batida da capital italiana em 2020 e 2022, a detentora do título desistiu no terceiro set, quando o marcador indicava 2-6, 7-6 (7-6) e 2-2, permitindo que a sexta jogadora mundial avançasse para as meias-finais.Swiatek, de 21 anos, inicia em menos de duas semanas a defesa do cetro em Roland Garros, Grand Slam que conquistou pela segunda vez no ano passado – a outra foi em 2020 -, num ano memorável em que também venceu o Open dos Estados Unidos.Antes de abandonar, a polaca deu sinais de estar lesionada na perna direita.Rybakina, campeã em Wimbledon no ano passado, vai defrontar nas meias-finais do torneio de Roma a letã Jelena Ostapenko.