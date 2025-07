Iga Swiatek sobe a 3.ª do ranking mundial

Antiga líder do ranking mundial, Swiatek venceu pela primeira vez o "major" londrino e subiu um lugar, ultrapassando a norte-americana Jessica Pegula, com a russa Mirra Andreeva a chegar ao quinto lugar.



Graças à presença na final em Wimbledon, na qual foi derrotada por 6-0 e 6-0, a norte-americana Amanda Anisimova entrou pela primeira vez no top 10 mundial e ocupa agora o sétimo lugar.



A bielorrussa Aryna Sabalenka, eliminada nas meias-finais em Londres, mantém a liderança do ranking mundial, seguida da norte-americana Coco Gauff, numa tabela em que Francisca Jorge é a melhor portuguesa, na 240.ª posição.



No quadro masculino, depois de chegar à terceira ronda em Wimbledon, Nuno Borges subiu dois lugares no ranking, ocupando o 35.º lugar, com Jaime Faria, eliminado na primeira ronda, a ascender a 115.º, enquanto Henrique Rocha caiu para 163.º.



Jannik Sinner, que se estreou a vencer em Wimbledon, mantém-se no topo da hierarquia ATP, à frente do espanhol Carlos Alcaraz, finalista vencido, e do alemão Alexander Zverev, com o norte-americano Taylor Fritz a ultrapassar o britânico Jack Draper no quarto lugar.