Ilha Graciosa primeira reserva municipal de ecossistemas de surf dos Açores

Em comunicado, a autarquia informa que a assinatura envolve a organização não governamental Azores Sea Alliance, tendo por base o projeto Save Azores Waves, e tem a homologação e o apoio internacional da Save the waves coalition [Coligação Salve as Ondas], onde os Açores integram a Surf Protected Area Network [Rede de Áreas Protegidas para o Surf].



O projeto permite “desenvolver várias iniciativas quer a nível do enriquecimento da literacia oceânica para a proteção do mar e dos seus recursos, assim como para a criação das áreas protegidas para o surf, culminando com o estatuto de uma ou mais reservas mundiais de surf nos Açores”.



A criação da reserva municipal dos ecossistemas de surf na ilha Graciosa “constitui uma medida estratégica para a proteção e gestão integrada dos recursos naturais da ilha, não só das zonas de surf, mas também das suas zonas litorais, dos fundos marinhos, dos recifes”, acrescenta a autarquia.



De acordo com o município, a sua preservação “é essencial para a manutenção da biodiversidade, da qualidade ambiental e do equilíbrio costeiro da ilha”, identificando-se o areal da Praia, a baía da Lagoa, a baía do Calhau Miúdo, a baía da Barra e o Porto Afonso.



A reserva “contribui para a economia azul” e promove um “modelo de desenvolvimento sustentável”, alinhado com o estatuto da ilha Graciosa como uma das reservas mundiais da biosfera da Unesco, "valorizando o desporto de deslize de ondas e respetivo turismo de natureza".



Segundo a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a sua implementação “contribui para o ordenamento do território do arquipélago dos Açores e posterior reserva de nível regional”, bem como para a “mitigação de impactos ambientais e o envolvimento da comunidade local na gestão responsável dos recursos naturais, garantindo benefícios ambientais, sociais e económicos a longo prazo”.



Quando articuladas entre si, as reservas municipais de ecossistemas de surf “criam as bases para a constituição de uma reserva regional, assegurando uma visão comum e contínua de proteção do património natural dos Açores alinhado com os objetivos do Programa Regional Blue Azores”.



Para o município, esta abordagem “reforça a resiliência ambiental face às alterações climáticas, valoriza o arquipélago como destino de turismo de natureza e desportos de ondas de baixo impacto e promove a cooperação intermunicipal e regional, garantindo benefícios ambientais, sociais e económicos duradouros para as gerações presentes e futuras”.

