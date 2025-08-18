Incêndios e um bicampeão marcaram (também) a Volta a Portugal
O diretor da Volta a Portugal em Bicicleta fez um balanço positivo da edição deste ano da prova apesar dos incêndios que, por exemplo, obrigaram a alterar o percurso de uma etapa enquanto decorria.
Joaquim Gomes explicou, no Bom Dia, como foi possível fazer face a mudanças súbitas e também perspetiva um pouco da edição da Volta a Portugal em Bicicleta em 2026.
A Volta a Portugal foi ganha por Artem Nych, ciclista russo, que se tornou o primeiro atleta bicampeão da prova na última década.