Incêndios e um bicampeão marcaram (também) a Volta a Portugal

por Cristina Santos - RTP
Tiago Petinga - Lusa

O diretor da Volta a Portugal em Bicicleta fez um balanço positivo da edição deste ano da prova apesar dos incêndios que, por exemplo, obrigaram a alterar o percurso de uma etapa enquanto decorria.

Joaquim Gomes explicou, no Bom Dia, como foi possível fazer face a mudanças súbitas e também perspetiva um pouco da edição da Volta a Portugal em Bicicleta em 2026.

A Volta a Portugal foi ganha por Artem Nych, ciclista russo, que se tornou o primeiro atleta bicampeão da prova na última década.

Na geral, Nych venceu com 1.15 minutos de vantagem sobre o seu colega francês Alexis Guérin, segundo classificado, e 1.51 em relação ao sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), terceiro.
