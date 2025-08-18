Incêndios e um bicampeão marcaram (também) a Volta a Portugal

Joaquim Gomes explicou, no Bom Dia, como foi possível fazer face a mudanças súbitas e também perspetiva um pouco da edição da Volta a Portugal em Bicicleta em 2026.





A Volta a Portugal foi ganha por Artem Nych, ciclista russo, que se tornou o primeiro atleta bicampeão da prova na última década.





Na geral, Nych venceu com 1.15 minutos de vantagem sobre o seu colega francês Alexis Guérin, segundo classificado, e 1.51 em relação ao sul-africano Byron Munton (Feirense-Beeceler), terceiro.