Indiana Pacers estão na final Este da NBA

Quartos da fase regular a Este, os Pacers surpreenderam os Cavaliers, que tinham tido o melhor registo da Conferência, e venceram a eliminatória por 4-1, ficando agora à espera do rival na final, que sairá do duelo entre os campeões Boston Celtics, do português Neemias Queta, e os New York Knicks, que lideram por 3-1.



No jogo cinco da eliminatória, os Pacers confirmaram a qualificação em Cleveland, em mais uma excelente exibição do base Tyrese Haliburton, com 31 pontos, oito assistências e seis ressaltos.



Os cinco titulares dos Pacers chegaram à dezena de pontos, com destaque para Pascal Siakam, que conseguiu 21 pontos, oito ressaltos e cinco assistências, e para Aaron Nesmith, com 13 pontos e 13 ressaltos.



Nos "cavs", a grande estrela Donovan Mitchell tentou evitar a eliminação, mas os seus 35 pontos e nove ressaltos não foram suficientes para que o conjunto de Ohio caísse pelo segundo ano consecutivo na segunda ronda dos play-offs.



Depois de terem conseguido interromper em 2024 uma série de nove anos de ausência, os Pacers repetem a presença na final da Conferência Este, na qual foram eliminados na última temporada pelos Celtics, que podem reencontrar, tentando chegar pela segunda vez à final, algo que não conseguem desde 1999/2000.