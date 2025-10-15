Mais Modalidades
Inês Barros a melhor lusa na estreia nos Mundiais de tiro com armas de caça
Inês Barros teve hoje o melhor desempenho na estreia da seleção portuguesa no Campeonato do Mundo de tiro com armas de caça, seguindo em nono lugar após as duas primeiras rondas na disciplina de trap, em Atenas.
Ao partir 47 pratos (23+24) a lusa segue a três da alemã Kathrin Murche, que comanda com o pleno de 50.
José Maria é o melhor entre os homens, em 32.º, com 48 (24+24), seguido de Manuel Vieira da Silva, 100.º, com 44 (23+21), os mesmos de João Paulo Azevedo (24+20), 102.º.
Com o pleno de 50 pratos lideram o marroquino Toufik El Hamri e o croata Anton Glasnovic.
A competição prossegue na quinta-feira com os competidores a fazem mais duas séries de 25 pratos.
José Maria é o melhor entre os homens, em 32.º, com 48 (24+24), seguido de Manuel Vieira da Silva, 100.º, com 44 (23+21), os mesmos de João Paulo Azevedo (24+20), 102.º.
Com o pleno de 50 pratos lideram o marroquino Toufik El Hamri e o croata Anton Glasnovic.
A competição prossegue na quinta-feira com os competidores a fazem mais duas séries de 25 pratos.