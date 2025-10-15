Inês Barros a melhor lusa na estreia nos Mundiais de tiro com armas de caça

Ao partir 47 pratos (23+24) a lusa segue a três da alemã Kathrin Murche, que comanda com o pleno de 50.



José Maria é o melhor entre os homens, em 32.º, com 48 (24+24), seguido de Manuel Vieira da Silva, 100.º, com 44 (23+21), os mesmos de João Paulo Azevedo (24+20), 102.º.



Com o pleno de 50 pratos lideram o marroquino Toufik El Hamri e o croata Anton Glasnovic.



A competição prossegue na quinta-feira com os competidores a fazem mais duas séries de 25 pratos.