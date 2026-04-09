Inês Correia e Matilde Louro garantem finais de duplo minitrampolim feminino júnior

Inês correia, campeã europeia em título, terminou a fase preliminar em oitavo lugar, ao somar 47.500 pontos, tendo Matilde Louro terminado em 10.º, com 46.800, o que lhes garantiu um lugar direto na final da categoria.



Inês Correia, ginasta do Clube de Futebol Estevense, e Matilde Louro, do Sporting, tiveram os seus melhores desempenhos na segunda serie do aparelho.



Já ginasta Inês Freitas ficou como reserva nacional, o que quer dizer que se uma das duas qualificadas não puder disputar a final, ela avança, uma vez que cada país só pode ter duas ginastas na final.



Os resultados contribuíram para o apuramento de Portugal para a final por equipas, com o terceiro lugar, cuja decisão está marcada para domingo.



Matilde Louro, de 13 anos, medalha de ouro em 2025 na competição mundial por grupos de idades (12/13 anos), em Pamplona, Espanha, mostrou-se satisfeita na sua estreia no escalão júnior.



“Estou feliz pela qualificação e por ter ultrapassado os medos. Agora sinto-me mais confiante e com este bónus de estar presente na final”, afirmou a ginasta do Sporting.



Já Inês Correia assumiu que a primeira série "não correu como esperado", o que a levou a aumentar o grau de dificuldade na segunda prestação.



“Tinha a expectativa de conseguir o quinto ou o sexto lugar, mas estou satisfeita com o desempenho e por ir disputar a final. Estou ansiosa pelas finais, tanto a individual como a de equipas”, concluiu.



