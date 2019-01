Inês Henriques e Miguel Oliveira atletas do ano da CDP

Mário Aleixo - RTP Comentários 31 Jan, 2019, 07:54 / atualizado em 31 Jan, 2019, 08:56 | Outras Modalidades

A marchadora, que no ano passado já havia vencido este galardão por ter sido campeã do Mundo, impôs-se a Joana Schenker (bodyboard), Francisca Laia (canoagem), Fifó (futsal) e Carolina Ferreira (patinagem), ao passo que Miguel Oliveira, que se encontra em testes de MotoGP na Malásia e foi representado pelo presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, Manuel Marinheiro, superou a dura concorrência de Fernando Pimenta (canoagem), João Sousa (ténis), Ivo Oliveira (ciclismo) e Nelson Évora (atletismo). Nenhum dos atletas nomeados para a categoria masculina compareceu na gala, que como é tradição voltou a realizar-se no Salão Preto & Prata do Casino Estoril.







A atleta campeã da europa e do mundo de 50 quilómetros marcha tem estado a recuperar de uma lesão. Mas Inês Henriques já olha para os jogos olímpicos de Tóquio no próximo ano.











O Prémio Alto prestígio foi entregue a "Braga, Cidade Europeia do Desporto" e ainda à Confederação das Coletividades de Recreio e Desporto.





Em noite de distinção dos melhores destacou-se ainda a eleição da Equipa do Ano – a embarcação K2 composta por Teresa Portela e Joana Vasconcelos que ficou em 7º lugar no Mundial de 2018 – , da Revelação do Ano – Mariana Machado, recordista nacional de juniores dos 1.500 metros (superando a emblemática Fernanda Ribeiro) –, e do Treinador do Ano – Hélio Lucas, o principal responsável pelos diversos sucessos da canoagem portuguesa, entre os quais o histórico duplo título mundial (K1 1.000 e 5.000) alcançado por Fernando Pimenta e os sucessos universitários de Francisca Laia.