Inês Henriques revoltada com exclusão dos 50 km marcha femininos dos Jogos Olímpicos

Numa decisão anunciada sobre o recurso interposto por várias atletas, o TAS considerou não ter jurisdição para julgar o caso, deitando por terra as aspirações de se aplicar a decisão junto da World Athletics (antiga IAAF) e do Comité Olímpico Internacional (COI).

"Sinto-me triste, foi uma luta que travei desde o início e que gostava de vencer, independentemente do que pudesse alcançar nos Jogos Olímpicos. Queria lá estar, na prova em que fui a primeira campeã do Mundo e da Europa. Não vai ser possível, mas vou começar a treinar para os 20 quilómetros marcha, porque quero, mesmo que sem as mesmas ambições, estar nos Jogos", explicou à Lusa.









Ao lado de Inês Henriques estiveram Claire Woods (Austrália), Paola Pérez, Johana Ordóñez e Magaly Bonilla (Equador), Ainhoa Pinedo (Espanha) e Erin Taylor-Talcott (Estados Unidos), além de um atleta do setor masculino, o bicampeão olímpico Quentin Rew (Nova Zelândia), atletas que levaram o processo a Lausana, sede do TAS.Para a portuguesa, o quinto adiamento do processo, que agora foi encerrado, acabou por deitar por terra a esperança, e atirou-se a uma "".", atirou a atleta lusa, que se sente "", um sentimento revoltante.





Treinar para os 20 km







Para Inês Henriques, o plano passa agora por "", vendo nos 50 kms um objetivo para os Mundiais de 2021, até porque vê nas intenções do COI a vontade de "terminar com os 50 km" também no programa masculino, em termos de Jogos Olímpicos, por ser "mais fácil do que integrar as femininas".A prova dos 50 quilómetros marcha, que fez a sua estreia no feminino em Mundiais em 2017, seguindo-se 2019, em Doha, é a única de todo o programa de pista de Tóquio2020 que não tem instâncias masculinas e femininas."Se verdadeiramente quisessem a igualdade, era uma forma de eles demonstrarem que estão a trabalhar nesse sentido. Infelizmente, foi esta a decisão que foi tomada. Estou consciente que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para conseguir este objetivo. Infelizmente, foi esta a decisão tomada", comentou Inês Henriques.