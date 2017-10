Inês Monteiro alcança 7ª vitória na Meia-Maratona de Ovar

A competição aliou uma vez mais o atletismo de competição ao prazer de praticar desporto.



A prova consagrou como vencedores Daniel Pinheiro, do Maia, e Inês Monteiro, do Seia.



Pela primeira vez decorreu em simultâneo a 1ª Corrida do Azulejo.



O presidente do AFIS (Atletas Fim de Semana), Luís Gama, para memória futura realçou o elevado número de participações e a qualidade competitiva das corridas de elite em masculinos e femininos.



O destaque desta edição foi para Inês Monteiro que pela sétima vez conquistou a vitória na prova vareira.



Luís Jesus (1h01m47s datado de 1995) e de Jéssica Augusto (1h09m13s-2011) continuam a deter os recordes da prova.



O facto dos mesmos não terem sido batidos fica a dever-se à qualidade desses registos e também a também ao calor que se fez sentir durante a prova.



Está concluída a 29ª Meia-Maratona “Cidade de Ovar”… é tempo de começar a preparar a 30ª edição da prova, organizada pelo AFIS (Atletas Fim de Semana).

Atual palmarés da prova:

Masculinos:



Rui Pedro Silva – 4

António Salvador – 3

Joaquim Pinheiro – 2

Luís Jesus – 2

Luís Feiteira – 2



Luciano Brito, João Lopes, Alcídio Costa, José Ramon Rey, Augustine Togouy, Antony Korir, Martin Sulle, Paulo Gomes, José Ramos, Eduardo Henriques, Rui Silva, Tiago Costa, Sérgio Silva, Rui Pinto, Nuno Lopes e Daniel Pinheiro – 1 cada.



Femininos:



Inês Monteiro - 7

Albertina Dias – 3

Marina Bastos – 2

Fernanda Ribeiro – 2

Helena Sampaio – 2

Dulce Félix – 2



Alice Silva, Manuela Dias, Mónica Gama, Fernanda Marques, Rosa Oliveira, Ana Dias, Marisa Barros, Jéssica Augusto, Cláudia Pereira, Vanessa Fernandes e Filomena Costa – 1 cada.