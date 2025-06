Inglaterra e Bélgica principais adversários de Portugal no Europeu de ténis de mesa

O sorteio realizado em Zadar, cidade croata que vai receber o Europeu de 12 a 19 de outubro, colocou a equipa feminina portuguesa, quarta do ranking europeu, no Grupo D, juntamente com a Bélgica (12.ª) e a República Checa (22.ª).



Igualmente quarta da hierarquia europeia, a seleção masculina também ficou no Grupo D e vai defrontar a Inglaterra (14.ª) e a Grécia (18.ª).



As duas primeiras equipas de cada grupo apuram-se para os oitavos de final.



A seleção masculina foi campeã em 2014, além de ter conseguido dois segundos lugares (2017 e 2019) e dois terceiros (2011 e 2023), enquanto a equipa feminina esteve no pódio nas três últimas edições, conquistando a prata em 2019 e o bronze em 2021 e 2023.