Inglaterra entra na luta pelo título no Torneio das Seis Nações

Fin Smith converteu um ensaio que ele próprio ‘desenhou’ no último lance do encontro e assegurou o triunfo com ponto de bónus, que colou a seleção da rosa aos franceses no topo da classificação, à espera do desfecho do Escócia-Irlanda, no domingo.



Foi um final de jogo frenético em Twickenham, onde a vantagem no marcador mudou três vezes nos últimos 10 minutos.



Numa altura em que a França vencia por 18-12, graças a ensaios de Louis Bielle-Biarrey (29 minutos) e Damian Penaud (60), duas penalidades e duas transformações de Thomas Ramos, o pilar Fin Baxter (70) cruzou a linha de meta e Smith transformou, colocando os ingleses a vencer por 19-18.



Mas, cinco minutos depois, Bielle-Biarrey (75) ‘bisou’ ao concluir um contra-ataque conduzido por Antoine Dupont e Damian Penaud para recolocar os gauleses em vantagem (25-19), antes de Fin Smith servir Elliot Daly (78) para o toque de meta decisivo que viria a converter.



Antes disso, em Roma, a Itália agudizou a crise do País de Gales ao vencer por 22-15 e praticamente entregou a ‘colher de pau’ aos britânicos, que após duas derrotas nesta edição do torneio, ainda defrontam os candidatos Irlanda, Escócia e Inglaterra.



Se a seleção orientada por Warren Gatland voltar a terminar em último lugar, será a primeira vez que leva a ‘colher de pau’ em duas edições consecutivas em 142 anos de história do torneio de râguebi mais antigo do mundo.



A segunda jornada do torneio das Seis Nações 2025 conclui-se no domingo, com o encontro entre Escócia e Irlanda, em Edimburgo, que vai lançar uma das seleções para o primeiro lugar, ou mesmo as duas, em caso de empate.



Quando falta disputar apenas esse encontro da segunda jornada, a França lidera com seis pontos, tantos quanto a Inglaterra, seguida por Escócia e Irlanda, ambas com cinco pontos, Itália com quatro e País de Gales com um ponto.