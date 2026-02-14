Inglaterra surpreendida na Escócia compromete aspirações ao título no Seis Nações

Os escoceses, que na primeira jornada perderam em Itália (18-10), lideram assim, à condição, o torneio mais antigo da modalidade, com seis pontos em dois jogos, uma vez que a França (cinco) só entra em campo no domingo, no País de Gales.



Ao intervalo, já a equipa orientada por Greg Townsend vencia por 24-10, com ensaios de Huw Jones (09 minutos), Jamie Ritchie (13) e Ben White, além de jogar em superioridade numérica devido à expulsão de Henry Arundell, autor do ensaio inglês (20) nesse período.



Um ‘bis’ de Jones (52), quatro transformações e uma penalidade de Finn Russell 'selaram' a conquista da Calcuta Cup pelos escoceses, que não consentiram sequer um ponto de bónus defensivo aos rivais, apesar de Ben Earl (77) ainda ter reduzido, perto do final.



Após a derrota da Irlanda em França (36-14), na primeira jornada, os ingleses apresentavam-se como principais candidatos a evitar que a França revalide o título, mas estão, agora, ‘proibidos’ de perder mais qualquer ponto até ao último jogo, em Paris, e se forem campeões já não o farão com o pleno de vitórias (grand slam).



Também hoje, a Irlanda evitou uma humilhante derrota, em casa, frente à Itália, ao vencer por 20-13 graças a uma tímida reação na segunda parte, após chegar ao intervalo em desvantagem (5-10).



Os ‘azzurri’ alimentaram a esperança de conseguir o seu primeiro triunfo de sempre em Dublin, graças a um ensaio de Giacomo Nicotera (32), transformado por Paolo Garbisi (33), que somou ainda duas penalidades (20, 66), mas sucumbiram perante os toques de meta de Jamie Osborne (16), Jack Conan (42) e Robert Baloucoune (56), apenas este transformado por Jack Crowley (57), que somou também uma penalidade (62).



O encontro foi arbitrado por Hollie Davidson, que se tornou, assim, na primeira mulher a apitar um encontro do torneio das Seis Nações masculino.



A escocesa já tinha feito história no Estádio do Restelo, em 2022, quando liderou a primeira equipa de arbitragem integralmente composta por mulheres a dirigir um jogo internacional masculino, entre Portugal e Itália (31-38).



A segunda jornada conclui-se no domingo com a visita da França ao País de Gales (15:10), partida onde os ‘bleus’ procuram assumir, isolados, a liderança do torneio.



A Escócia lidera com seis pontos, seguida por Inglaterra, França (menos um jogo) e Itália, todas com cinco, Irlanda (quatro) e País de Gales (zero), também com menos um encontro.



