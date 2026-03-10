Inglês Joey Barton vai pagar 390 mil euros por difamação a antiga futebolista

Aluko, que jogou 105 vezes pela seleção inglesa, processou o antigo médio em 2024 após ser visada por uma "campanha de difamação deliberada" por parte de Barton, de 43 anos, que lançou um total de 48 publicações criticando a ex-jogadora, entre janeiro e agosto de 2024.



O advogado da antiga futebolista alegou em tribunal que Barton, que representou em apenas uma ocasião a seleção inglesa, chegou a sobrepor o rosto de Aluko à fotografia de um assassino em série.



"Esta campanha incluiu ataques a muitos aspetos da sua vida e personalidade. Causou muito stress a Aluko. Quando ela tentou defender-se da conduta de Barton, ele criticou-a e atacou-a por isso", disse o responsável, citado pela agências noticiosas internacionais.



Barton não esteve hoje presente na audiência para ouvir o veredicto porque está sob custódia policial, após uma agressão ocorrida na noite de domingo perto de um campo de golfe em Huyton, em Merseyside.



Segundo as autoridades inglesas, Joey Barton foi acusado de agressão, assim como um segundo homem, Gary O'Grady, de 50 anos.



Os serviços de emergência foram acionados no domingo, após um homem sofrer ferimentos graves no rosto e no corpo perto do Huyton and Prescot Golf Club, que fica próximo a Liverpool. A vítima permanece hospitalizada em estado grave, porém estável.



Após a condenação do ex-jogador de futebol ao pagamento de 339 mil libras (390 mil euros) a Aluko, esta admitiu à imprensa, fora do tribunal, estar aliviada com o fim do caso.



Barton, que se retirou do futebol profissional em 2017, teve uma longa carreira como médio em clubes como o Manchester City, Newcastle, Queens Park Rangers, Burnley e Rangers.



Depois de 'pendurar as chuteiras', Barton enveredou pela carreira de treinador, com passagens pelo modesto Fleetwood Town e pelo Bristol Rovers, também das divisões inferiores inglesas, e encontra-se atualmente sem clube.

