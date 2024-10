Início da Liga de basquetebol adiado

“Ponderada a posição apresentada pelos clubes ao longo das últimas reuniões, e tendo em consideração os argumentos pelos mesmos apresentados, decidiu a Federação Portuguesa de Basquetebol proceder ao adiamento do início da Liga”, diz o comunicado federativo.



Os 12 clubes participantes na prova, também em comunicado, informaram que “decidiram, por unanimidade, não comparecer nos seis jogos da primeira jornada da Liga Betclic Masculina 24/25, tendo a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) aceitado reagendar tais jogos para datas a acordar”.



Este adiamento deve-se à renovada Lei da Imigração, que foi aprovada em 03 de junho e que obriga os clubes a terem os documentos dos jogadores estrangeiros regularizados, autorização de residência e contrato de trabalho dos atletas.



No comunicado, os clubes afirmam que apesar de terem feito tudo para cumprir as regras, encontram-se em situações muito diferentes, pois alguns clubes ainda não têm a autorização para os jogadores estrangeiros competirem.



“Por esse motivo, uma vez que nenhum dos 12 clubes pretende jogar em situação de vantagem indevida perante os outros, foi tomada a decisão descrita”, pode-se ler no comunicado, no qual os clubes dizem esperar que “a situação seja resolvida nos próximos dias para que a segunda jornada )prevista para 12 de outubro) decorra dentro da normalidade”.



Desta forma, os emblemas do principal escalão do basquetebol nacional "apelam às Autoridades, por um lado, sensibilidade face ao contexto particular do basquetebol - atrasos nos Estados Unidos na emissão dos documentos atempadamente requeridos por Atletas e Clubes - e, por outro, consistência de procedimentos e cumprimento dos prazos estabelecidos em Protocolo”, diz ainda o comunicado dos 12 clubes.



Por causa da nova Lei da Imigração, na Supertaça masculina o FC Porto não contou com os norte-americanos Devyn Marble e Wesley Washpun, enquanto na Supertaça feminina, o Benfica contou apenas com uma atleta norte-americana.



No final do comunicado, os clubes apelam a todos os adeptos dos diferentes clubes e aos simpatizantes da modalidade que compreendam a decisão de último recurso, pois foi tomada pela defesa da verdade desportiva.