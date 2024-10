Inscrições para a Meia Maratona de Lisboa esgotam

De acordo com o Maratona Clube de Portugal (MCP), a prova terá um limite recorde de 20.000 participantes para a distância de 21 quilómetros, entre os quais 13.000 participantes estrangeiros, de 105 nacionalidades.Em comunicado, Carlos Moia, presidente do MCP, considerou que “”.O atual recorde do mundo da distância, em masculinos, foi fixado precisamente na Meia Maratona de Lisboa, com a vitória do atleta ugandês Jacob Kiplimo, com o tempo 57.31 minutos, conseguido em 2021.