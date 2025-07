Internacional canadiano Koby McEwen reforça basquetebol do Benfica

"Fazer parte de uma cultura vencedora, contribuir para ganhar campeonatos e para vitórias. Mal posso esperar para conhecer os meus colegas de equipa, o 'staff' e os adeptos", realçou Koby McEwen, em declarações aos meios do clube lisboeta.



Natural de Toronto, o base/extremo assinou contrato até 2026, reforçando os tetracampeões nacionais, orientados por Norberto Alves.



Com passagens por Canadá, Estados Unidos da América, China, Lituânia, Polónia e Suécia, o basquetebolista, que, em 2024, quando jogava pelo Vancouver Bandits, foi considerado o 'Canadian Player of the Year', revelou-se "ansioso por trabalhar com todos no clube", e explicou a sua meta enquanto jogador do Benfica.



"Venho com o objetivo de ser profissional, melhorar todos os dias, competir e jogar a um nível elevado. Mal posso esperar para chegar a Lisboa e começar a trabalhar", assinalou o internacional canadiano, que, em 2013, foi medalhado com bronze no Campeonato FIBA Américas Sub-16, no Uruguai.