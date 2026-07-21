Internacional jovem português Rodrigo Monteiro assina pelo Palma Futsal

“O jovem pivô português, de 19 anos, MVP e máximo goleador do último Europeu de sub-19, torna-se o primeiro jogador luso a vestir a camisola do Ilhas Baleares Palma Futsal. Assina por quatro épocas”, refere o clube na sua página oficial.



Rodrigo Monteiro chega ao Palma Futsal, equipa eliminada nas meias-finais da Liga espanhola de 2025/26, proveniente do Ferreira do Zêzere, que representou apenas durante uma época, com 25 jogos disputados e seis golos marcados.



O internacional jovem português, natural de Coimbra, fez a formação no NSCP Pombal e Burinhosa, equipa pela qual se estreou nos seniores em 2024/25.



O Palma Futsal foi na última época derrotado na final da Liga dos Campeões pelo Sporting (2-0), depois de vencer a competição em três épocas consecutivas, em 2022/23, neste caso a vencer os ‘leões’, 2023/24 e 2024/25.