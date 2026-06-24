Internacional português Joaquim Nazaré reforça andebol do Benfica

Internacional português Joaquim Nazaré reforça andebol do Benfica

O lateral direito português Joaquim Nazaré assinou um contrato até 2029 com o Benfica, clube ao qual regressa oito temporadas depois, anunciou hoje o clube do campeonato português de andebol.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Isabel Cutileiro / SL Benfica

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Depois de ter feito a formação no Benfica, Joaquim Nazaré regressa às ‘águias’, após passagens por Vitória de Setúbal, ainda por empréstimo do Benfica, Boa-Hora, Ciudad Encantada, de Espanha, e Skjern, da Dinamarca.

“É uma sensação boa. Tinha o sonho de voltar a casa e realizou-se agora. Estou muito contente com isso”, disse o andebolistas aos canais do Benfica, que acredita que chega “diferente” e pronto para “fazer algumas coisas boas neste clube”.

Nazaré, de 24 anos, já foi internacional por Portugal em 22 ocasiões, sete das quais no Europeu de 2024.
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