Mais Modalidades
Andebol
Internacional português Joaquim Nazaré reforça andebol do Benfica
O lateral direito português Joaquim Nazaré assinou um contrato até 2029 com o Benfica, clube ao qual regressa oito temporadas depois, anunciou hoje o clube do campeonato português de andebol.
Depois de ter feito a formação no Benfica, Joaquim Nazaré regressa às ‘águias’, após passagens por Vitória de Setúbal, ainda por empréstimo do Benfica, Boa-Hora, Ciudad Encantada, de Espanha, e Skjern, da Dinamarca.
“É uma sensação boa. Tinha o sonho de voltar a casa e realizou-se agora. Estou muito contente com isso”, disse o andebolistas aos canais do Benfica, que acredita que chega “diferente” e pronto para “fazer algumas coisas boas neste clube”.
Nazaré, de 24 anos, já foi internacional por Portugal em 22 ocasiões, sete das quais no Europeu de 2024.
“É uma sensação boa. Tinha o sonho de voltar a casa e realizou-se agora. Estou muito contente com isso”, disse o andebolistas aos canais do Benfica, que acredita que chega “diferente” e pronto para “fazer algumas coisas boas neste clube”.
Nazaré, de 24 anos, já foi internacional por Portugal em 22 ocasiões, sete das quais no Europeu de 2024.