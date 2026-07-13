Investigador de Leiria garante inclusão dos desportos do disco no programa escolar

Docente e investigador na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, José Amoroso tem desenvolvido um trabalho para levar os desportos de disco às escolas portuguesas desde 2005 e vê agora o esforço resultar na integração destas modalidades no Programa de Desporto Escolar.



“A preocupação é aumentar, obviamente, o número de praticantes. Neste momento, são cerca de 212 mil e a ideia é chegar perto dos 700 mil. E, para isso, a estratégia mudou”, disse à agência Lusa José Amoroso.



Segundo o investigador, o Programa do Desporto Escolar defende alguns pilares aos quais os desportos de disco respondem na íntegra, sendo ainda “uma potencialidade grande para esse desenvolvimento”.



Dentro da “educação através do desporto”, com realce para a ética, inclusão e ‘fair play’, o programa nacional das escolas já tinha integrado “desportos como o kimball, a orientação, o crossball e o tchoukball”



“Os desportos do disco têm ainda uma vantagem superior, porque são mais baratos, a aprendizagem não é difícil e têm a componente cooperativa. Sob as bandeiras do espírito de jogo, da autoarbitragem e também do facto de jogarmos de forma mista, estas são situações privilegiadas”, observou.



José Amoroso acrescentou que as modalidades do disco “valorizam o ‘fair play’, o combate ao 'bullying'” e correspondem a valores como a cidadania, a ética, a responsabilidade, a inclusão e o desenvolvimento integral e aprendizagem não formal”.



Neste contexto, o docente destacou que os desportos de disco estão “integrados quase à nascença” no desporto escolar, facto reforçado com as dezenas de formações que José Amoroso foi ministrando ao longo dos anos a professores de educação física.



Paralelamente, foi investindo na produção de manuais em português e na investigação científica, procurando dar maior credibilidade académica à modalidade.



O docente informou que para o primeiro contacto dos alunos com estas modalidades basta um disco. Enquanto presidente da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco, em 2017-2022, promoveu a distribuição de cerca de 500 ‘kits’ escolares, constituídos por discos e materiais pedagógicos, por escolas de todo o país.



"O material já existe em muitas escolas e há cada vez mais professores preparados para trabalhar estas modalidades. Os passos que estão a ser dados são fundamentais", afirmou, admitindo que este é o concretizar de um sonho perseguido durante anos.



"Ambicionei sempre que os discos chegassem às escolas. Ainda há caminho a fazer, mas o apoio das instituições, como a Câmara de Leiria, faz toda a diferença. Sem ele, seria muito mais difícil".