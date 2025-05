Invicto Sporting é decacampeão nacional de ténis de mesa

A equipa 'leonina' venceu por 3-0 e confirmou o triunfo por 3-2 verificado no primeiro jogo da final disputado na Madeira, conquistando invicta - só com triunfos na fase regular e play-offs - o 42.º título da sua história.



O Sporting, orientado por Chen Shi Chao e representado pelos atletas Bode Abiodun, Diogo Carvalho, Diogo Chen e Nandor Ecseki, acrescentou a conquista do título nacional de 2024/25 à Taça de Portugal e à Supertaça.



A equipa do São Roque, treinada por António Jorge Fernandes e formada por André Silva, Diogo Silva, Énio Mendes e Tiago Li, perseguia o seu quarto título de campeão nacional, após os conquistados em 1999/2000, 2004/05 e 2005/06.



Já o título feminino foi conquistado pelo GDCS Juncal que, depois de ter chegado à vantagem na decisão dos play-offs com uma vitória por falta de comparência (3-0), triunfou por 3-2 em casa do Mirandela, clube que tem dominado o campeonato e que soma 23 troféus.



As leirienses arrecadaram o seu segundo título de campeão, com a participação das jogadoras Gabriela Feher, Joana Coelho, Júlia Leal e Tatiana Garnova.