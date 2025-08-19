IPDJ abre processo sobre presença de Rui Caeiro por cooptação na direção da Liga

“O processo em causa encontra-se em fase de instrução, pelo que não nos é possível adiantar, desde já, informação adicional sobre o mesmo”, informou o IPDJ, numa resposta por escrito enviada hoje à agência Lusa.



A direção da LPFP para a temporada 2025/26 foi empossada em 17 de julho, na sede do organismo, no Porto, integrando Sporting, Benfica, FC Porto, Vitória de Guimarães e Alverca, como representantes da I Liga, além de Feirense, Leixões e Marítimo, todos do segundo escalão.



Eleito em abril para o período remanescente do mandato iniciado por Pedro Proença na FPF, Reinaldo Teixeira lidera a direção da LPFP, da qual faz também parte Rui Caeiro, cooptado para ‘vice’ federativo, mesmo sem ter integrado as listas candidatas ao organismo.



Além de ter recebido o pelouro da arbitragem que era tutelado por Pedro Proença na FPF, Rui Caeiro representa o organismo na LPFP, estrutura na qual foi diretor executivo, já depois de ter sido ‘vice’ do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho, entre 2013 e 2018.



De acordo com a imprensa nacional, a LPFP questionou na última reunião a presença de Rui Caeiro como representante da FPF na direção do regulador do futebol profissional.



Em abril, o IPDJ já tinha pedido esclarecimentos à FPF sobre a cooptação provisória e temporária de Rui Caeiro para vice-presidente de Pedro Proença, sendo que esse processo foi arquivado no mês seguinte pelo organismo liderado por Ricardo Gonçalves.