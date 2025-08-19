IPDJ abre processo sobre presença de Rui Caeiro por cooptação na direção da Liga
O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) instaurou um processo pela presença por cooptação de Rui Pereira Caeiro, diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
“O processo em causa encontra-se em fase de instrução, pelo que não nos é possível adiantar, desde já, informação adicional sobre o mesmo”, informou o IPDJ, numa resposta por escrito enviada hoje à agência Lusa.
A direção da LPFP para a temporada 2025/26 foi empossada em 17 de julho, na sede do organismo, no Porto, integrando Sporting, Benfica, FC Porto, Vitória de Guimarães e Alverca, como representantes da I Liga, além de Feirense, Leixões e Marítimo, todos do segundo escalão.
Eleito em abril para o período remanescente do mandato iniciado por Pedro Proença na FPF, Reinaldo Teixeira lidera a direção da LPFP, da qual faz também parte Rui Caeiro, cooptado para ‘vice’ federativo, mesmo sem ter integrado as listas candidatas ao organismo.
Além de ter recebido o pelouro da arbitragem que era tutelado por Pedro Proença na FPF, Rui Caeiro representa o organismo na LPFP, estrutura na qual foi diretor executivo, já depois de ter sido ‘vice’ do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho, entre 2013 e 2018.
De acordo com a imprensa nacional, a LPFP questionou na última reunião a presença de Rui Caeiro como representante da FPF na direção do regulador do futebol profissional.
Em abril, o IPDJ já tinha pedido esclarecimentos à FPF sobre a cooptação provisória e temporária de Rui Caeiro para vice-presidente de Pedro Proença, sendo que esse processo foi arquivado no mês seguinte pelo organismo liderado por Ricardo Gonçalves.
