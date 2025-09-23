Irão elimina Sérvia e defronta República Checa nos quartos
O Irão surpreendeu terça-feira ao vencer por 3-2 a Sérvia, qualificando-se para os quartos de final do Mundial de voleibol, a decorrer nas Filipinas, em que irá defrontar a República Checa, que afastou a Tunísia (3-0).
No último jogo dos 'oitavos' do Mundial, o Irão cometeu a proeza de vencer na 'negra' a Sérvia, que tinha sido bronze em 2010, quarta na última edição e prata em 1998 (então enquanto Jugoslávia), pelos parciais de 23-25, 25-19, 24-26, 25-22 e 15-9.
Nos últimos dois duelos dos oitavos de final os segundos classificados dos grupos A e H, respetivamente Irão e República Checa, superiorizaram-se aos primeiros, Tunísia e Sérvia, e marcaram encontro para quinta-feira nos 'quartos'.
O equilíbrio foi uma constante no jogo entre a Sérvia, primeira classificada do Grupo H, à frente da República Checa, e o Irão, segundo da 'poule' A, que teve como vencedor a Tunísia, e a qualificação para os 'quartos' foi decidida nos pormenores.
Ao triunfo da Sérvia no primeiro parcial (25-23), o Irão respondeu no segundo (25-19), a seleção europeia voltou para a frente do marcador ao vencer o terceiro nas diferenças (26-24), que os asiáticos anularam novamente (25-22).
A 'negra' pertenceu por completo ao Irão, mais consistente nas várias ações de jogo, abrindo para uma vantagem de cinco pontos, aos 10-5, que geriu e lhe permitiu fechar o jogo aos 15-9 e selar o apuramento para os 'quartos'.
A República Checa qualificou-se pela primeira vez na sua história para os quartos de final do Mundial, embora seja 'herdeira' dos dois títulos mundiais e das quatro medalhas de prata alcançadas nas seis primeiras edições pela Checoslováquia.
Segunda classificada no Grupo H, em que atirou o Brasil para fora dos 'oitavos', embora com os mesmos seis pontos dos dois primeiros, a República Checa afastou a Tunísia, com um triunfo por 3-0, pelos parciais de 25-19, 25-18 e 25-23.
Os checos controlaram o primeiro set desde o seu início, ganhando uma vantagem média de quatro pontos, que dilataram para seis aos 20-14 e lhes permitiu fechar aos 25-19.
A República Checa continuou a dominar o segundo parcial, que começou de forma equilibrada até aos 8-7, manteve a Tunísia a uma distancia de cinco pontos até aos 21-16 e fechou aos 25-18, chegando ao 2-0 no encontro.
O terceiro set foi bem diferente e, a forçar no serviço, a Tunísia chegou ao 4-0, que lhe permitiu abrir uma vantagem de sete pontos aos 14-7. Contudo, os checos, inspirados por Jan Galabov, tomaram a dianteira para vencer por 25-23 e fechar o jogo em 3-0.
Desta forma, ficaram definidos os embates dos quartos de final do Mundial: na quarta-feira realizam-se o Itália-Bélgica e o Polónia-Turquia, enquanto para quinta-feira estão agendados o Estados Unidos-Bulgária e o República Checa-Irão.
Desta forma, ficaram definidos os embates dos quartos de final do Mundial: na quarta-feira realizam-se o Itália-Bélgica e o Polónia-Turquia, enquanto para quinta-feira estão agendados o Estados Unidos-Bulgária e o República Checa-Irão.