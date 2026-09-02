Irina Rodrigues de ouro no lançamento do disco

A olímpica lusa, de 35 anos, conseguiu 62,51 metros no segundo lançamento, com a marca a bastar para alcançar o título, num concurso em que a italiana Daisy Osakue foi segunda, com 60,96, e a turca Ozlem Becerek fechou o pódio, com 60,18.

Pouco depois de Patrícia Silva se sagrar campeã nos 1.500 metros, Irina Rodrigues ofereceu a 32.ª medalha a Portugal nesta edição dos Jogos do Mediterrâneo, que começaram em 21 de agosto e terminam na quinta-feira.