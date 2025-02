Irlanda dá passo rumo ao ‘tri’ no Seis Nações em râguebi

O resultado deixa os irlandeses no comando do torneio com 10 pontos, o máximo possível nos dois jogos já disputados contra dois dos mais difíceis adversários, após vencer também a Inglaterra (27-22) na jornada inaugural.



Com visitas a um País de Gales que atravessa a pior crise da sua história, na terceira jornada, e a Itália, na última ronda, só a França parece poder impedir, na quarta jornada, mas em Dublin, que os irlandeses se tornem na primeira seleção a vencer o torneio três vezes consecutivas na ‘era’ das Seis Nações.



Hoje, em Murrayfield, a Irlanda já vencia, ao intervalo, por 17-5, com ensaios de Calvin Nash (sete minutos) e Caelan Doris (30), ambos transformados por Sam Prendergast, que somou ainda uma penalidade.



Na segunda parte assegurou o ponto de bónus ofensivo com toques de meta de James Lowe (53) e Jack Conan (58), uma transformação e mais uma penalidade de Prendergast.



Concluída a segunda jornada, a Irlanda lidera isolada o torneio das Seis Nações, com 10 pontos, seguida por França e Inglaterra, ambas com seis, Escócia (cinco), Itália (quatro) e País de Gales (um).



A terceira jornada disputa-se em 22 e 23 de fevereiro, com os encontros País de Gales-Irlanda, Inglaterra-Escócia e Itália-França.