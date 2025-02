Irlanda lança candidatura ao ‘tri’ no torneio das Seis Nações em râguebi

Os irlandeses recuperaram de uma desvantagem de 10-5 ao intervalo, após uma primeira parte onde os ingleses se superiorizaram com ensaios de Cadan Murley (08 minutos), transformado por Marcus Smith (09), que somou ainda uma penalidade (40), contra apenas um toque de meta de Jamison Gibson-Park (34) para a seleção do trevo.



Na segunda parte, a Irlanda deu a volta com ensaios de Bundee Aki (51), Tadhg Beirne (63) e Dan Sheeran (71), dois dos quais transformados por Jack Crowley, aos quais somaram uma penalidade de Sam Prendergast (55).



A reação dos visitantes com toques de meta de Tom Curry (75) e Tommy Freeman (80+1), apenas o último dos quais transformado, foi insuficiente e os ingleses não conseguiram mais do que ‘salvar’ um ponto de bónus defensivo pela derrota por uma diferença inferior a sete pontos.



Antes, em Edimburgo, a Escócia evitou uma nova ‘humilhação’ contra a Itália, após a derrota do ano passado, graças a uma exibição inspirada do centro Huw Jones, autor de um ‘hat trick’ de ensaios (08, 60, 65).



Os transalpinos foram-se mantendo ‘vivos’ graças às penalidades de Tommaso Allan (20, 23, 38, 43) e empataram 19-19 com um ensaio de Juan Ignacio Brex (45), transformado por Allan, até que Jones ‘abriu o livro’ e somou dois toques de meta ao que já tinha obtido na primeira parte e aos de Rory Darge (03) e Bem White (28). Finn Russell transformou três (04, 09, 61).



Na abertura do torneio, na sexta-feira, a França derrotou o País de Gales por 43-0.



No final da primeira jornada, o torneio das Seis Nações é liderado por França, Escócia e Irlanda, todas com cinco pontos, seguidas pela Inglaterra, com um ponto, Itália e País de Gales, ambos com zero.



A segunda jornada do torneio das Seis Nações disputa-se no próximo fim de semana, com Itália – País de Gales e Inglaterra – França no sábado, enquanto a Escócia recebe a Irlanda no domingo.