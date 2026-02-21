Irlanda vence Inglaterra no Seis Nações e estende passadeira do título à França

Os escoceses venceram no País de Gales, por 26-23, e até lideram a classificação do mais antigo torneio de râguebi do mundo, com 11 pontos, mais um do que a França, mas os gauleses ainda não disputaram o seu encontro desta ronda, contra a Itália, em Paris.



Ao somar ponto de bónus ofensivo, os irlandeses saltaram para o terceiro lugar, com nove pontos, a um dos ‘bleus’ que podem, agora, festejar antecipadamente o título se vencerem a Itália com bónus, no domingo, em Paris, e a Escócia, dia 07 de março, por qualquer resultado, em Edimburgo.



Em Twickenham, ‘catedral’ do râguebi inglês, a Irlanda chegou ao intervalo a vencer por 22-7 com ensaios de Jamison Gibson-Park (19 minutos), Robert Baloucoun (26) e Tommy O’Brien (29), uma penalidade (08) e duas transformações (20, 30) de Jack Crowley.



Dan Sheehan (42) alcançou o ponto de bónus para a seleção do trevo e Jamie Osborne (69) confirmou a vitória dos visitantes, com ambos os ensaios a serem transformados por Crowley, perante uma Inglaterra que teve como fraca consolação os três toques de meta alcançados por Fraser Dingwall (40), Ollie Lawrence (53) e Sam Underhill (75).



Enquanto isso, em Cardiff, a Escócia resgatou um triunfo com ponto de bónus ofensivo, apesar de estar a perder por 20-5 aos 55 minutos, enquanto o País de Gales somou o primeiro ponto no torneio deste ano, ao perder uma margem inferior a sete pontos.



Um ensaio de George Turner (74), a somar aos de Kyle Steyn (13), Finn Russell (54) e Darcy Graham (57), três dos quais transformados por Finn Russell, ‘catapultaram’ os ‘cardos’ para a liderança, com mais um jogo, e transformaram o encontro de 07 de março, em Edimburgo, contra a França, em decisivo.



Para ser campeã, o que aconteceria pela primeira vez desde 1999, quando o torneio ainda era das Cinco Nações, a Escócia precisa, no entanto, de superar a França, em casa, na próxima jornada, e a Irlanda, em Dublin, em 13 de março.



Já os ‘bleus’, se confirmarem o favoritismo, no domingo, com um ponto de bónus frente à Itália, ficam a precisar apenas de um triunfo, em dois jogos, contra os escoceses, em Edimburgo, ou a Inglaterra, em Paris.



A Escócia lidera o torneio das Seis Nações com 11 pontos, seguida de França (10, menos um jogo), Irlanda (nove), Inglaterra (cinco), Itália (cinco, menos um jogo) e País de Gales (um).