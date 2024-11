Irmãos Sousa no Challenge Nuvali de voleibol de praia

Gonçalo Sousa e Tomás Sousa juntaram-se aos campeões nacionais e segundos cabeça de série do torneio João Pedrosa e Hugo Gaspar no Grupo E do quadro principal do torneio filipino.Na sexta-feira, na primeira jornada, João Pedrosa e Hugo Gaspar defrontam os brasileiros Vinicius Freitas e Heitor Barbosa, enquanto Gonçalo Sousa e Tomás Sousa jogam com os alemães Philip Huster e Maximilian Just.O adversário no segundo jogo depende do resultado do primeiro e pode ditar um duelo português.